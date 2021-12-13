В Оренбургской области зарегистрировали 231 случай COVID-19 за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 231 случай коронавируса за сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии заболели 104 648 жителей региона. Из больниц выписаны 89 246 человек, в том числе 332 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировский области выявили 243 случая COVID-19 за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный штаб. Выздоровели 56 жителей.

На лечении дома находятся 4766 пациентов, на стационарном лечении — 2313.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».