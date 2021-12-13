В Татарстане выявили 187 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане выявили 187 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 187 случаев COVID-19 за сутки
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Всего в регионе за время пандемии заболели 40 794 человека. Выздоровели при этом 33 849 жителей, включая 41 за минувшие 24 часа.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе 1 и 2 января будут работать два дежурных пункта вакцинации от COVID-19, передаёт «Новый Севастополь».

«С 3 января — чтобы все пункты работали в штатном режиме. А на 1 и 2 января — выделить два пункта дежурных», — предложил на аппаратном совещании в городском правительстве директор местного Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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