В Госдуме поддержали идею выдавать сертификат неофициально переболевшим COVID-19
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- РИА Новости
Депутат считает это «абсолютно правильным и назревшим решением».
«Многие переболели бессимптомно... Нужно выдавать сертификаты, QR-коды», — заявил Тумусов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител.
Как она отметила, медицинские органы будут соотносить полученные данные по конкретному человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов.