В Госдуме поддержали идею выдавать сертификат неофициально переболевшим COVID-19

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что переболевшие COVID-19 неофициально смогут получить сертификат по результатам анализов на наличие антител.

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РИА Новости

Депутат считает это «абсолютно правильным и назревшим решением». «Многие переболели бессимптомно... Нужно выдавать сертификаты, QR-коды», — заявил Тумусов. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител. Как она отметила, медицинские органы будут соотносить полученные данные по конкретному человеку с теми данными, которые находятся в базе положительных ПЦР-тестов.