Диетолог Селезнёва прокомментировала идею ограничить участие детей в рекламе фастфуда

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Дарья Ускова
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва, руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ограничить использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков.
Диетолог Селезнёва прокомментировала идею ограничить участие детей в рекламе фастфуда
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«Как врач-диетолог, который ежедневно сталкивается в своей практике с тем, что большинство из нас употребляют избыточное количество не самых полезных продуктов, в том числе фастфуда и продуктов с избыточным содержанием сахара, я, конечно, могу только поддержать эту инициативу», — заявила врач.

Однако, по мнению Селезнёвой, в случае реализации такой идеи кардинально изменить положение дел и решить проблему подросткового ожирения не удастся.

Тем не менее, как отметила специалист, отсутствие образов несовершеннолетних в рекламе быстрого питания сможет «снизить желание подражать и лишний раз зайти в ресторан фастфуда или купить сладкий газированный напиток».

«Важно понимать, что пищевое поведение закладывается с детства. Очень важно, что те же подростки, дети младшего возраста видят в семье. Детям можно долго рассказывать, что полезно, а что нет, но гораздо важнее — что они видят, что лежит в холодильнике, в шкафах на полках», — пояснила она.

Как отметила эксперт, количество подростков с ожирением только растёт, поэтому очень важно просвещать семьи и кардинально менять систему питания в детских садах и школах.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ограничить использование образов несовершеннолетних в рекламе фастфуда и сахаросодержащих напитков.

В своём обращении законодатель отметил, что эксперты в области здравоохранения неоднократно указывали на то, что регулярное потребление фастфуда и сахаросодержащих напитков может оказывать негативное воздействие на здоровье, в том числе и детское.

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