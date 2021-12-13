РБК: Минтранс продолжит проработку закона о системе QR-кодов на транспорте

Российский Минтранс займётся дальнейшей доработкой деталей законопроекта о введении системы QR-кодов на транспорте. Об этом информирует РБК со ссылкой на министерство.

«Принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — приводит РБК сообщение ведомства.

Отмечается, что итоговое решение Госдумы и Минтранса будет принято с учётом позиции президента и консультаций министра с председателем кабмина.

«Комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и... изучить все плюсы и минусы. Он не будет рассмотрен в первом чтении», — рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о внедрении системы QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения.

Президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.