РБК: Минтранс продолжит проработку закона о системе QR-кодов на транспорте
«Принято совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона», — приводит РБК сообщение ведомства.
Отмечается, что итоговое решение Госдумы и Минтранса будет принято с учётом позиции президента и консультаций министра с председателем кабмина.
«Комитет 13 декабря на Совете Думы предложит этот законопроект перенести и... изучить все плюсы и минусы. Он не будет рассмотрен в первом чтении», — рассказал глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о внедрении системы QR-кодов в транспорте будет снят с рассмотрения.
Президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.