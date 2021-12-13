В Госдуме снимут с рассмотрения законопроект о системе QR-кодов в транспорте

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о внедрении системы QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения.

«В Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — написал он в своём Telegram-канале.

Он отметил, что идея снять с рассмотрения законопроект стало итогом диалога Госдумы представителями министерств с учётом мнений руководителей регионов и заявлений граждан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны. 

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