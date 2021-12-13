В Госдуме снимут с рассмотрения законопроект о системе QR-кодов в транспорте
«В Совете Государственной думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — написал он в своём Telegram-канале.
Он отметил, что идея снять с рассмотрения законопроект стало итогом диалога Госдумы представителями министерств с учётом мнений руководителей регионов и заявлений граждан.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты законов о QR-кодах в общественных местах, а также на некоторых видах транспорта носят рамочный характер и перед принятием должны быть тщательно проработаны.