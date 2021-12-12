Путин назвал распад СССР трагедией

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Президент России Владимир Путин заявил, что для него распад Советского Союза стал «трагедией, как и для большинства граждан страны».
Путин назвал распад СССР трагедией
  • Reuters

«Такой же трагедией, как и для подавляющего большинства граждан страны», — приводит ТАСС ответ Путина на вопрос, чем лично для него стал распад СССР, в фильме  «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия-1».

По его словам, распад СССР являлся распадом исторической России «под названием Советский Союз».

Ранее Виктория Нуланд заявила, что в Соединённых Штатах опасаются, что Владимир Путин якобы стремится воссоздать Советский Союз «в качестве проекта своего наследия».

В июне 2021 года российский лидер Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно, нецелесообразно и невозможно по ряду причин.

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