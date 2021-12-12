За сутки в России выявили 29 929 случаев инфицирования коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в России выявили 29 929 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 016 896 случаев COVID-19.
За сутки в России выявили 29 929 случаев инфицирования коронавирусом
  • Reuters

Накануне стало известно о 30 288 заболевших.

За сутки умерли 1132 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 1171 пациент. Общее число летальных исходов — 289 483.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 741 355 пациентов. За сутки выздоровели 31 391 человек, накануне — 36 446.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить