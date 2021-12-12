За сутки в России выявили 29 929 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 016 896 случаев COVID-19.

Накануне стало известно о 30 288 заболевших.

За сутки умерли 1132 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончался 1171 пациент. Общее число летальных исходов — 289 483.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 741 355 пациентов. За сутки выздоровели 31 391 человек, накануне — 36 446.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».