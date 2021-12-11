За сутки в России выявили 30 288 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 986 967 случаев COVID-19.

Накануне стало известно о 30 873 заболевших.

За сутки умер 1171 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 1176 пациентов. Общее число летальных исходов — 288 351.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 8 709 964 пациента. За сутки выздоровели 36 446 человек, накануне — 35 657.

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».