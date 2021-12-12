С 2022 года в России упростят налоговую систему и займутся цифровизацией

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала об изменениях в законодательстве, которые затронут жизнь россиян в 2022 году.

В интервью Ura.ru она отметила, что ожидается ряд законопроектов, направленных на улучшение экологической обстановки и изменений в налоговой системе, которые упростят налоговые выплаты.

«В частности, мы ждём единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых», — сказала Бессараб.

По словам депутата, в будущем году также планируется развивать цифровизацию — в России внедрят беззаявительный порядок получения ряда социальных выплат.

«Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению», — пояснила собеседница издания.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении поправку в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно которой с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не прогнозируемой.

Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».