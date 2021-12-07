Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте Госдумы.
Отмечается, что до 1 февраля 2022 года размер материнского капитала будет установлен на действующем уровне: 483 тыс. 881 рубль за первого ребёнка, 639 тыс. 431 рубль — за второго и последующих.
Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлен иной срок реализации.
В октябре правительство России одобрило проект федерального закона, предусматривающего расширение оснований на получение материнского капитала для отцов.
В июне Минтруд России предложил разрешить отцам, в одиночку воспитывающим детей, получать материнский капитал.