Володин: решение о введении QR-кодов будет зависеть от ответов на вопросы общества

Решение о введении системы QR-кодов для доступа в общественные места в российских регионах будет зависеть от ответов на вопросы, которые есть у общественности. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», — написал он в Telegram.

Володин уточнил, что проинформирует о результатах обсуждений.

«Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения, исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать», — добавил политик.

Володин отметил, что российский лидер Владимир Путин заявлял о важности добровольной вакцинации, так как «любое навязанное решение можно обойти».

Ранее председатель Госдумы сообщил, что законопроект о QR-кодах направят до 14 декабря в регионы, а также в Общественную палату, Совфед и Счётную палату для обсуждения.

4 декабря директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал к скорейшему введению в России системы QR-кодов на федеральном уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный законопроект находится в работе, тема прорабатывается, в том числе и на экспертном уровне.