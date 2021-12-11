Участникам испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М» выплатят по 15 тысяч рублей

Участникам испытаний вакцины от коронавируса «Спутник М», в том числе получившим плацебо, выплатят в Москве денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщили в городском Депздраве.

«Вакцинированным добровольцам, сдавшим кровь на иммуногенность, будет выплачена денежная компенсация в размере 15 тыс. рублей, также 15 тыс. рублей выплатят всем участникам, получившим плацебо», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что всего в третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID-19 для подростков в возрасте 12—17 лет примут участие 3 тыс. человек. Из них 2400 подростков получат препарат, а ещё 600 — плацебо.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до конца текущего года планируется произвести ещё 200 — 250 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».