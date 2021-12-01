Гинцбург рассказал о производстве вакцины «Спутник М»
«До конца года планируем выпустить около 200—250 тыс. доз («Спутник М». — RT) в гражданский оборот», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.
Он также рассказал, что на данный момент выпущено уже порядка 150 тыс. доз. препарата.
Ранее Гинцбург заявлял, что иммунитет к новому коронавирусу у подростка, который привьётся вакциной «Спутник М», будет не ниже, чем у вакцинированного от коронавируса взрослого.
Также Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.