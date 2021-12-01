Гинцбург рассказал о производстве вакцины «Спутник М»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что до конца текущего года планируется произвести ещё 200—250 тыс. доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М».

«До конца года планируем выпустить около 200—250 тыс. доз («Спутник М». — RT) в гражданский оборот», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.

Он также рассказал, что на данный момент выпущено уже порядка 150 тыс. доз. препарата.

Ранее Гинцбург заявлял, что иммунитет к новому коронавирусу у подростка, который привьётся вакциной «Спутник М», будет не ниже, чем у вакцинированного от коронавируса взрослого.

Также Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.