Гинцбург: у привившегося от COVID-19 подростка иммунитет будет не меньше, чем у взрослого

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунитет к новому коронавирусу у подростка, который привьётся вакциной «Спутник М», будет не ниже, чем у вакцинированного от коронавируса взрослого.

«Не думаю, что у него (подростка) будет меньше защита, потому что отвечает организм примерно одинаково. По той простой причине… что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что клеточный иммунитет после прививки вакциной от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М» сформировался у 93,2% добровольцев, говорится в инструкции к препарату.

Вакцина для профилактики COVID-19 у детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. 

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