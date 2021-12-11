Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
- РИА Новости
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«В стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести и один шахтёр в состоянии лёгкой степени», — говорится в сообщении в Telegram.
Уточняется, что местонахождение одного шахтёра по-прежнему не установлено.
«На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтёра, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения семь человек, а всего с начала отчётного периода — 23 пациента», — отмечается в заявлении.
ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.