Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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В медучреждениях Кемеровской области остаются двое пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», ещё 81 человек находится на амбулаторном лечении. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

«В стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести и один шахтёр в состоянии лёгкой степени», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что местонахождение одного шахтёра по-прежнему не установлено.

«На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтёра, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения семь человек, а всего с начала отчётного периода — 23 пациента», — отмечается в заявлении.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

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