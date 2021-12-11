Губернатор рассказал о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

В медучреждениях Кемеровской области остаются двое пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная», ещё 81 человек находится на амбулаторном лечении. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

«В стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести и один шахтёр в состоянии лёгкой степени», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что местонахождение одного шахтёра по-прежнему не установлено.

«На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтёра, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения семь человек, а всего с начала отчётного периода — 23 пациента», — отмечается в заявлении.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.