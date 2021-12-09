Спасатели продолжают поиски тела ещё одного погибшего на шахте «Листвяжная»

Местонахождение тела ещё одного горняка, погибшего в результате ЧП на шахте «Листвяжная», остаётся неизвестным.

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты «Листвяжная». Неизвестным остаётся местонахождение одного погибшего шахтёра», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В затопленных выработках шахты проводится откачка воды и мониторинг состояния атмосферы. Спасательные работы ведутся круглосуточно при участии трёх отделений МЧС.

8 декабря спасатели подняли на поверхность тело одного погибшего горняка на шахте в Кемеровской области, ещё одного найти не удалось.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.