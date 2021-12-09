Спасатели продолжают поиски тела ещё одного погибшего на шахте «Листвяжная»

Короткая ссылка
Местонахождение тела ещё одного горняка, погибшего в результате ЧП на шахте «Листвяжная», остаётся неизвестным.
Спасатели продолжают поиски тела ещё одного погибшего на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости

«Горноспасатели ВГСЧ МЧС России проводят повторное обследование горных выработок шахты «Листвяжная». Неизвестным остаётся местонахождение одного погибшего шахтёра», — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

В затопленных выработках шахты проводится откачка воды и мониторинг состояния атмосферы. Спасательные работы ведутся круглосуточно при участии трёх отделений МЧС.

8 декабря спасатели подняли на поверхность тело одного погибшего горняка на шахте в Кемеровской области, ещё одного найти не удалось.

ЧП на шахте произошло 25 ноября, в результате трагедии погиб 51 человек, пострадали 106.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить