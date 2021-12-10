МВД завершило расследование дела о ДТП в Сочи с участием Собчак

МВД России сообщило, что следователь СУ УВД по Сочи окончил расследование уголовного дела по факту ДТП, произошедшего 9 октября в Адлерском районе Краснодарского края. В этом ДТП участвовал автомобиль Mercedes, на пассажирском сиденье в котором находилась телеведущая Ксения Собчак.

В рамках расследования были осмотрены места происшествия, изучены видеозаписи камер наблюдения, а также проанализированы итоги восьми судебных экспертиз, в том числе медицинские, автотехническая и компьютерная.

В МВД заявили, что признаны потерпевшими пять человек и допрошены 13 свидетелей.

Согласно автотехнической экспертизе, действия водителя Mercedes не соответствовали требованиям ПДД, что стало причиной ДТП. Водителю автомобиля предъявили обвинение по ч. 3 ст. 264 УК России. Адлерский суд Сочи избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Сегодня уголовное дело в порядке ст. 220 УПК России направлено в прокуратуру города Сочи Краснодарского края для утверждения обвинительного заключения», — отметили в ведомстве.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Водителю Mercedes предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.

20 октября сотрудники Следственного управления УВД по Сочи провели следственные действия с Собчак, проходящей свидетелем по уголовному делу о ДТП.