Источник: автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП в Краснодарском крае

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Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина.
Источник: автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП в Краснодарском крае
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Оперативные службы города подтвердили RT, что авария произошла накануне вечером.

По имеющимся данным, Mercedes Собчак ехал в аэропорт Адлера и выехал на встречную полосу для обгона. Там он лоб в лоб столкнулся с фургоном Volkswagen.

Пассажирка фургона скончалась, ещё два человека — 28-летний водитель и 29-летняя пассажирка — пострадали. Сама телеведущая, её спутники и водитель травм не получили.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Славянском районе Краснодарского края четыре человека получили травмы.

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