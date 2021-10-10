Источник: автомобиль с Ксенией Собчак попал в ДТП в Краснодарском крае

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в аварию в Краснодарском крае, в результате чего погибла 35-летняя женщина.

Оперативные службы города подтвердили RT, что авария произошла накануне вечером.

По имеющимся данным, Mercedes Собчак ехал в аэропорт Адлера и выехал на встречную полосу для обгона. Там он лоб в лоб столкнулся с фургоном Volkswagen.

Пассажирка фургона скончалась, ещё два человека — 28-летний водитель и 29-летняя пассажирка — пострадали. Сама телеведущая, её спутники и водитель травм не получили.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Славянском районе Краснодарского края четыре человека получили травмы.