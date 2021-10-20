В МВД рассказали о проведённых с Собчак следственных действиях в Сочи
- РИА Новости
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Собчак была предупреждена о недопустимости разглашения данных предварительного следствия.
«Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъёмку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов», — заявили в министерстве.
По данным МВД, Собчак заявила, что пострадала в результате ДТП и обращалась в медучреждение.
«Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться», — заявили в МВД.
В министерстве уточнили, что после допроса всех свидетелей для установления обстоятельств, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела, с ними проведут дальнейшие следственные действия.
В сообщении говорится, что Собчак предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении неё примут меры процессуального принуждения.
Ранее Собчак сообщила, что слетала на допрос в Сочи в рамках уголовного дела об автомобильной аварии, в которой скончался один человек и двое пострадали.
9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.
В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Водителю Mercedes предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.