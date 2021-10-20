Собчак сообщила о своём участии в допросе в Сочи по делу о ДТП

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что слетала на допрос в Сочи в рамках уголовного дела об автомобильной аварии, в которой скончался один человек и двое пострадали.

«Ну что, слетала на допрос... В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи», — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она добавила, что очной ставки с водителем не произошло.

Собчак также заявила, что её показания с водителем не могли расходиться.

Ранее Собчак вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Водителю Mercedes предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.