Собчак сообщила о своём участии в допросе в Сочи по делу о ДТП

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Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что слетала на допрос в Сочи в рамках уголовного дела об автомобильной аварии, в которой скончался один человек и двое пострадали.
Собчак сообщила о своём участии в допросе в Сочи по делу о ДТП
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Ну что, слетала на допрос... В итоге мне просто задали те же вопросы. Но теперь в Сочи», — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Она добавила, что очной ставки с водителем не произошло.

Собчак также заявила, что её показания с водителем не могли расходиться.

Ранее Собчак вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Водителю Mercedes предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.

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