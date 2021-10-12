Собчак вручили повестку о явке в следственное управление УВД по Сочи

Телеведущей Ксении Собчак по завершении допроса в Главном следственном управлении МВД в Москве по делу о ДТП вручили повестку для явки в следственное управление УВД по Сочи.

Об этом информирует пресс-центр МВД России.

Отмечается, что повестка вручена для проведения «иных следственных действий».

В сообщении на сайте «МВД Медиа» говорится, что следователи проведут проверку показаний на месте, а также очную ставку с водителем автомобиля Mercedes.

Ранее стало известно, что Собчак в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве даёт показания в качестве свидетеля по уголовному делу о ДТП в Краснодарском крае.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. Водителю Mercedes предъявлено обвинение, его отправили под домашний арест.