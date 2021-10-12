МВД: Собчак в Москве даёт показания по делу о ДТП в Сочи

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Телеведущая Ксения Собчак в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве даёт показания в качестве свидетеля по уголовному делу о ДТП в Краснодарском крае. 
МВД: Собчак в Москве даёт показания по делу о ДТП в Сочи
  • РИА Новости

Как говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа», следователи МВД России проводят следственные действия с Собчак.

«Она находится в ГСУ ГУ МВД России по городу Москве и даёт показания в качестве свидетеля по уголовному делу о резонансном ДТП в городе Сочи», — отметили в пресс-центре министерства.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести. 

В Министерстве внутренних дел позже сообщили, что руководство следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование дела о ДТП в Сочи. Водителю Mercedes, в котором находилась Собчак, предъявлено обвинение.

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