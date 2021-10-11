Пассажиров попавшего в ДТП в Сочи Mercedes вызовут на допрос

Руководство следственного департамента МВД России взяло на контроль расследование дела о ДТП в Сочи. Как заявили в ведомстве, водителю Mercedes, в котором находилась Ксения Собчак, предъявлено обвинение.

«В Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes», — сообщили в МВД.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, водителя Mercedes отправили под домашний арест.

9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.

В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.