Пассажиров попавшего в ДТП в Сочи Mercedes вызовут на допрос
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- РИА Новости
«В Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве направлено поручение о производстве отдельных следственных действий, в частности о вызове для допроса в качестве свидетелей всех пассажиров, находившихся в салоне автомобиля Mercedes», — сообщили в МВД.
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, водителя Mercedes отправили под домашний арест.
9 октября автомобиль Mercedes, в котором на пассажирском сиденье находилась Собчак, попал в аварию в Краснодарском крае.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Volkswagen, который затем по инерции столкнулся с микроавтобусом.
В результате ДТП один человек погиб, двое получили травмы различной степени тяжести.