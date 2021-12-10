Адвокат Мартинес рассказал о планах обратиться в ЕСПЧ после решения суда Лондона по Ассанжу

Адвокат Аитор Мартинес рассказал в эфире RT о планах обратиться в Европейский суд по правам человека после решения суда в Лондоне разрешить экстрадицию Джулиана Ассанжа в США.

Адвокат заявил, что у защиты есть основания полагать, что США предоставили дипломатические гарантии по Ассанжу только по причине того, что Вестминстерский магистратский суд ранее отклонил их запрос об экстрадиции.

Также он рассказал, что ранее гарантии США неоднократно нарушались, когда другие осуждённые попадали под американскую юрисдикцию. По его словам, защита предоставила суду очень много доказательств того, что США нарушали гарантии.

«Мы собираемся настаивать на том, что гарантии США недействительны, и подадим соответствующую апелляцию в Верховный суд. Кроме того, мы намерены использовать другие юридические механизмы, которые существуют в Соединённом Королевстве. И, конечно, мы собираемся обратиться в Европейский суд по правам человека, который находится в Страсбурге», — сказал Мартинес.

Также он заявил, что состояние здоровья Ассанжа серьёзно ухудшилось.

«Этот неоспоримый факт подтверждают все врачи, которые принимали участие как в судах первой инстанции, так и в Вестминстерском магистратском суде», — сказал он.

По его словам, эту информацию подтвердил спецпредставитель ООН по расследованию пыток, который в сопровождении нескольких врачей лично посетил Ассанжа в тюрьме.

«Все пришли к одному заключению: на протяжении уже более десятилетия Ассанж подвергается физическому и психологическому насилию. И поэтому его экстрадиция не должна проходить при таких условиях», — отметил Мартинес.

Также он добавил, что принятие сегодняшнего решения является знаковым событием для свободы прессы во всем мире.

«Ведь сейчас идёт преследование журналиста за публикацию достоверной информации об особо тяжких военных преступлениях, совершённых американскими военными в Ираке и Афганистане», — сказал защитник.

Он обратил внимание, что американский суд «занимается преследованием не военных, совершивших данные преступления, а журналиста, опубликовавшего информацию о серьёзных нарушениях прав человека».

10 декабря Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию США и разрешил экстрадицию из Великобритании Джулиана Ассанжа.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис заявила, что решение лондонского суда об экстрадиции Ассанжа в США будет оспорено в кратчайшие сроки.