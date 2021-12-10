Часть россиян получат пенсию за январь в декабре
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на одно из региональных отделений Пенсионного фонда России (ПФР).
«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого, выплатят в конце декабря вторую пенсию», — сказали в ПФР.
Почта России идёт навстречу ПФР, сокращая количество нерабочих дней. В результате граждане, получающие пенсию с третьего числа, получат выплаты вовремя.
Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил новые правила получения пенсий для двух категорий россиян.