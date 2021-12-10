Часть россиян получат пенсию за январь в декабре

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Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, получат пенсию за январь в декабре.
Часть россиян получат пенсию за январь в декабре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на одно из региональных отделений Пенсионного фонда России (ПФР).

«Период выплаты пенсий по почте у каждого свой. Тем, кому первого, выплатят в конце декабря вторую пенсию», — сказали в ПФР.

Почта России идёт навстречу ПФР, сокращая количество нерабочих дней. В результате граждане, получающие пенсию с третьего числа, получат выплаты вовремя.

Ранее сообщалось, что Минтруд подготовил новые правила получения пенсий для двух категорий россиян.

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