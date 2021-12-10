В Кировской области выявили 250 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области выявили 250 случаев коронавируса за сутки, из больниц выписали 229 жителей.
В Кировской области выявили 250 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб. На лечении в стационарах находится 2401 пациент, ещё 4281 лечится на дому.

Как отмечается, прививку от COVID-19 сделал 4361 человек за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 30 873 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее доктор медицинских наук практикующий врач профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить