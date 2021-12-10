В Кировской области выявили 250 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб. На лечении в стационарах находится 2401 пациент, ещё 4281 лечится на дому.
Как отмечается, прививку от COVID-19 сделал 4361 человек за минувшие 24 часа.
В целом в России за сутки зарегистрировали 30 873 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».
Ранее доктор медицинских наук практикующий врач профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».