Врач Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон»

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Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».
Врач Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон»
  • Reuters

В беседе с Life.ru он заявил, что может быть очень сильный озноб, а также сильнейшая боль в горле.

Ещё одним симптомом Ершов назвал слабый уровень С-реактивного белка.

«Это тот маркер, который говорит о степени тяжести воспаления. Так вот, он при типичном не тяжёлом течении коронавирусной инфекции — на уровне 30—40 или 50—60. У этих людей ни у одного выше 10 не было», — сказал врач.

Как отметил Ершов, кашля у заболевших штаммом «омикрон» может не быть.

«Обычно при ковиде люди 10—15 дней болели, а здесь максимум 3—4 дня», — добавил он.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о штамме коронавируса «омикрон».

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