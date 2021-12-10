В Татарстане рассказали о темпах вакцинации от COVID-19

Прививку от коронавируса в Татарстане сделали 2 189 735 жителей. Завершили курс иммунизации 1 855 122 человека.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики, начальника управления здравоохранения Казани Владимира Жаворонкова.

При этом отмечается, что прививку за последние сутки сделали 24 346 человек. Повторную вакцинацию прошли 98 194 жителя региона.

Также стало известно, что в Санкт-Петербург доставили партию вакцины «Спутник V» — 225 600 доз, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

На данный момент завершили цикл вакцинации 2 390 520 петербуржцев. Уточняется, что прививку можно сделать в 185 пунктах на базе местных медицинских организаций. Также работают выездные бригады.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».