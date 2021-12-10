В Удмуртии зарегистрировали 190 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии зарегистрировали 190 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (92 человека), а также в Глазове и Сюмсинском районе. Из больниц выписаны за минувшие 24 часа 120 пациентов.

В целом в России за сутки выявили 30 873 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».