В Татарстане выявили 185 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.
Также отмечается, что с начала пандемии в республике заболели 40 229 жителей.
Под наблюдением остаются 13 668 человек — это контактные лица, которые взаимодействовали с заболевшими.
В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 30 873 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».
Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».