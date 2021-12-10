В Татарстане выявили 185 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане выявили 185 случаев коронавируса за сутки.
В Татарстане выявили 185 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Также отмечается, что с начала пандемии в республике заболели 40 229 жителей.

Под наблюдением остаются 13 668 человек — это контактные лица, которые взаимодействовали с заболевшими.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 30 873 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить