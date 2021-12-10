В Татарстане выявили 185 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 185 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на заместителя главы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонину.

Также отмечается, что с начала пандемии в республике заболели 40 229 жителей.

Под наблюдением остаются 13 668 человек — это контактные лица, которые взаимодействовали с заболевшими.

В целом в России за последние 24 часа зарегистрировали 30 873 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов перечислил возможные симптомы штамма «омикрон».