В Совфеде заявили о необходимости модернизации закона о ГМО

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Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров заявил о необходимости модернизации закона о ГМО.
В Совфеде заявили о необходимости модернизации закона о ГМО
  • Reuters

«Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» был принят аж в 1996 году. Тогда это был современный документ, который урегулировал вопросы применения и контроля ГМО. Но время не стоит на месте, и сегодня генетические технологии выходят на первый план во всём мире», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, этот вопрос обсуждали 7 декабря на президиуме РАН. Как отметил Майоров, учёное сообщество выступает за развитие безопасного использования генетических технологий и для этого в ближайшее время обратится в Совфед.

«Мы готовы к большой и серьёзной совместной работе, потому что генетическая проблематика требует тщательного изучения», — подчеркнул сенатор.

Как уточнил Майоров, с принятием изменений нельзя затягивать, а новый закон потребует большего времени для разработки и принятия, поэтому сенатор выступает скорее за совершенствование действующего документа.

«В ближайшее время в Совете Федерации пройдут парламентские слушания об использовании ГМО, после которых мы поймём, куда двигаться, выработаем тактику и стратегию изменения нормативно-правовой базы», — сообщил Майоров.

В 2020 году доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что традиционная селекция и отрасль генетически модифицированных продуктов должны развиваться параллельно.

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