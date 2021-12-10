Потерпевшими по делу о стрельбе в казанской гимназии признали свыше 600 человек

Потерпевшими по делу о массовом убийстве в одной из гимназий Казани признали более 600 человек, говорится в заявлении Следственного комитета России.

«Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние», — отметили в ведомстве.

Устроившему стрельбу в Казани Ильназу Галявиеву было предъявлено окончательное обвинение.

Ему вменяется убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушения на убийства, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.

В результате стрельбы в казанской гимназии 11 мая погибли семь детей и двое взрослых.