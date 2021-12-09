Диетолог Соломатина рассказала, кому может быть вредна сельдь под шубой

Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому может быть вредна сельдь под шубой.

«Сельдь под шубой вредна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности гипертонией», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам врача, в этом блюде много соли — большое количество такого ингредиента может спровоцировать гипертонический криз.

Также салат не подходит людям с лишним весом, поскольку входящие в его состав картофель, морковь и свёкла имеют высокий гликемический индекс.

«При сахарном диабете блюдо тоже не показано: ингредиенты повысят сахар и холестерин в крови», — сказала Соломатина.

Она добавила, что салат также не стоит готовить для тех, у кого есть проблемы с почками, печенью и ЖКТ.

Ранее, как сообщало URA.RU, диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.