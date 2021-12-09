В Красноярском крае выявили 729 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае выявили 729 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 159 314.

По данным регионального Минздрава, выздоровели 142 825 жителей, в том числе 745 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области зарегистрировали 252 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный штаб. Из больниц выписаны 249 человек.

На стационарном лечении находятся 2445 пациентов, дома лечатся 5107.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».