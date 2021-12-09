В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

Короткая ссылка
В Ростовской области зафиксировали 648 случаев коронавируса за сутки.
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Всего в области заболели 181 410 человек, выздоровели 155 тыс. жителей.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 3409 пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 30 209 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить