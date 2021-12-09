В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Ростовской области зафиксировали 648 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Всего в области заболели 181 410 человек, выздоровели 155 тыс. жителей.

На лечении в ковидных госпиталях находятся 3409 пациентов.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 30 209 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».