В Ростовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство. Всего в области заболели 181 410 человек, выздоровели 155 тыс. жителей.
На лечении в ковидных госпиталях находятся 3409 пациентов.
В целом в России за минувшие 24 часа выявили 30 209 случаев COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее вирусолог, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн высказался о штамме коронавируса «омикрон».