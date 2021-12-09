Ещё 14 детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты
- Reuters
По словам заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в будущем власти намерены оцифровать бумажные медкарты и перевести их в электронный формат во всех оставшихся детских медучреждениях.
«Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс — время, которое они могут уделить пациентам», — приводит её слова сайт «Москва 24».
Помещения, используемые под картохранилища, планируется в дальнейшем использовать с пользой для врачей — они сами будут выбирать, под что переоборудовать освободившуюся территорию.
В октябре пользователями электронных медкарт стали около 4 млн жителей Москвы.