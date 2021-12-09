Ещё 14 детских поликлиник Москвы перешли на электронные медкарты

К пилотному проекту по переходу на электронные медкарты подключились ещё 14 детских поликлиник Москвы. Таким образом, полностью переход на новую систему завершили уже 18 медучреждений города.

По словам заммэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в будущем власти намерены оцифровать бумажные медкарты и перевести их в электронный формат во всех оставшихся детских медучреждениях.

«Врачам не приходится дублировать всю информацию на бумаге и тратить самый драгоценный ресурс — время, которое они могут уделить пациентам», — приводит её слова сайт «Москва 24».

Помещения, используемые под картохранилища, планируется в дальнейшем использовать с пользой для врачей — они сами будут выбирать, под что переоборудовать освободившуюся территорию.

В октябре пользователями электронных медкарт стали около 4 млн жителей Москвы.