Около 4 млн жителей Москвы стали пользователями электронных медкарт

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что электронными медицинскими картами (ЭМК) пользуются почти 4 млн жителей Москвы.
Около 4 млн жителей Москвы стали пользователями электронных медкарт
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Ракова отметила, что в 2020 году количество открытых электронных медкарт составляло 2 млн. За девять месяцев 2021 года их количество увеличилось вдвое.

В то же время с момента запуска ЭМК москвичи воспользовались сервисом более 45 млн раз.

«В январе 2020 года у горожан появилась возможность просматривать сведения в своей электронной медицинской карте на портале mos.ru, а в июне — и в мобильном приложении, такой сервис действительно удобен и для врачей, и для пациентов. Благодаря ЭМК все медицинские сведения о здоровье пациента не потеряются и будут всегда под рукой. При этом мы постоянно работаем над её развитием, добавляем новые функции», — уточнила Ракова.

Ранее НСН передавала, что в Москве 95% родильных домов и перинатальных центров подключены к ЕМИАС.

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