В Госдуме прокомментировали идею проводить лекции о вакцинации в трудовых коллективах

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова проводить в трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации, а также развенчали мифы о прививке от коронавируса.

«Как предложение, а не обязательство,оно вполне объективно является сейчас актуальным. Если же это вгоняет в обязанность работодателя, то, на мой взгляд, пока нет предпосылок для того, чтобы обязывать работодателя проводить какие-то дополнительные собрания», — рассказала она.

По мнению депутата, это необходимо делать не в законодательном поле, «а именно подойти как ответственные люди к здоровью своего коллектива».

Ранее стало известно о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям проводить в своих трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации, а также развенчали мифы о прививке от коронавируса.

Милонов заявил, что массовая пропаганда и просвещение могли бы помочь увеличить темпы вакцинации.