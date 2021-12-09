В Госдуме прокомментировали идею проводить лекции о вакцинации в трудовых коллективах

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Виталия Милонова проводить в трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации, а также развенчали мифы о прививке от коронавируса.
В Госдуме прокомментировали идею проводить лекции о вакцинации в трудовых коллективах
  • РИА Новости

«Как предложение, а не обязательство,оно вполне объективно является сейчас актуальным. Если же это вгоняет в обязанность работодателя, то, на мой взгляд, пока нет предпосылок для того, чтобы обязывать работодателя проводить какие-то дополнительные собрания», — рассказала она.

По мнению депутата, это необходимо делать не в законодательном поле, «а именно подойти как ответственные люди к здоровью своего коллектива».

Ранее стало известно о том, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям проводить в своих трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации, а также развенчали мифы о прививке от коронавируса.

Милонов заявил, что массовая пропаганда и просвещение могли бы помочь увеличить темпы вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить