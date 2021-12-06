В Москве рассказали о ситуации с вакцинацией пожилых граждан от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса хотя бы одним компонентом прошли 1,4 млн жителей Москвы старше 60 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Одна из приоритетных задач для Москвы — это вакцинация пожилых людей, поэтому в организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что доля привитых среди допущенных по медицинским показателей людей в домах престарелых составляет более 98%

«Всего в столице 1,4 млн пожилых людей старше 60 лет получили хотя бы один компонент вакцины», — добавила Ракова.

Ранее стало известно, что всего вакцинацию от коронавируса в Москве прошли более 5,7 млн человек.