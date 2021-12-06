В Москве рассказали о ситуации с вакцинацией пожилых граждан от коронавируса

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Вакцинацию от коронавируса хотя бы одним компонентом прошли 1,4 млн жителей Москвы старше 60 лет. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве рассказали о ситуации с вакцинацией пожилых граждан от коронавируса
  • AP

«Одна из приоритетных задач для Москвы — это вакцинация пожилых людей, поэтому в организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений», — приводит ТАСС её слова.

Она отметила, что доля привитых среди допущенных по медицинским показателей людей в домах престарелых составляет более 98%

«Всего в столице 1,4 млн пожилых людей старше 60 лет получили хотя бы один компонент вакцины», — добавила Ракова.

Ранее стало известно, что всего вакцинацию от коронавируса в Москве прошли более 5,7 млн человек.

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