В Москве рассказали о ситуации с вакцинацией пожилых граждан от коронавируса
- AP
«Одна из приоритетных задач для Москвы — это вакцинация пожилых людей, поэтому в организованном порядке была полностью проведена вакцинация в домах престарелых, включая весь персонал этих учреждений», — приводит ТАСС её слова.
Она отметила, что доля привитых среди допущенных по медицинским показателей людей в домах престарелых составляет более 98%
«Всего в столице 1,4 млн пожилых людей старше 60 лет получили хотя бы один компонент вакцины», — добавила Ракова.
Ранее стало известно, что всего вакцинацию от коронавируса в Москве прошли более 5,7 млн человек.