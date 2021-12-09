Милонов предложил работодателям устраивать лекции для сотрудников о пользе вакцинации

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил работодателям проводить в своих трудовых коллективах лекции специалистов, которые рассказали бы о пользе добровольной вакцинации, а также развенчали мифы о прививке от коронавируса. Копия обращения на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова имеется в распоряжении RT.
Милонов предложил работодателям устраивать лекции для сотрудников о пользе вакцинации
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как подчеркнул депутат, главным способом борьбы со коронавирусной инфекцией по-прежнему остаётся массовая вакцинация, которая поможет выработать коллективный иммунитет у населения России.

Однако, по словам парламентария, многие граждане по разным причинам не торопятся вакцинироваться.

Он выразил мнение, что во многом подобная позиция вызвана «дефицитом информации и недостатком понимания устройства современной науки и медицины».

Милонов заявил, что массовая пропаганда и просвещение могли бы помочь увеличить темпы вакцинации.

«Прошу вас рассмотреть идею о рекомендации всем российским работодателям устраивать публичные лекции в своих трудовых коллективах медицинских и научных работников по теме развенчивания мифов относительно прививки против коронавируса, а также пользы добровольной вакцинации», — говорится в тексте обращения.

Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса хотя бы одним компонентом прошли 1,4 млн жителей Москвы старше 60 лет.

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