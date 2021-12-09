Милонов предложил работодателям устраивать лекции для сотрудников о пользе вакцинации
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- РИА Новости
Как подчеркнул депутат, главным способом борьбы со коронавирусной инфекцией по-прежнему остаётся массовая вакцинация, которая поможет выработать коллективный иммунитет у населения России.
Однако, по словам парламентария, многие граждане по разным причинам не торопятся вакцинироваться.
Он выразил мнение, что во многом подобная позиция вызвана «дефицитом информации и недостатком понимания устройства современной науки и медицины».
Милонов заявил, что массовая пропаганда и просвещение могли бы помочь увеличить темпы вакцинации.
«Прошу вас рассмотреть идею о рекомендации всем российским работодателям устраивать публичные лекции в своих трудовых коллективах медицинских и научных работников по теме развенчивания мифов относительно прививки против коронавируса, а также пользы добровольной вакцинации», — говорится в тексте обращения.
Ранее сообщалось, что вакцинацию от коронавируса хотя бы одним компонентом прошли 1,4 млн жителей Москвы старше 60 лет.