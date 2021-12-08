Доктор медицинских наук Ершов дал прогноз относительно пандемии

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Практикующий врач, доктор медицинских наук, профессор Антон Ершов дал прогноз относительно пандемии COVID-19.
Доктор медицинских наук Ершов дал прогноз относительно пандемии
  • Reuters

«У нас тотально два пути примирения с этим коронавирусом. Первый путь — становится много людей, маловосприимчивых к коронавирусу, притом эта малая восприимчивость вырабатывается либо в результате вакцинации, либо в результате инфицирования», — цитирует эксперта Life.ru.

По словам медика, второй вариант — если вирус «пойдёт навстречу», как когда-то произошло со стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой.

«Да и коронавирусов сколько у нас сезонных, грипп, парагрипп. Их очень много, и мы с ними живём, так же как и они с нами», — пояснил Ершов.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Андрей Летаров в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал выявление штамма «омикрон» коронавируса.

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