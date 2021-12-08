Диетолог Макиша рассказала о полезных свойствах яблок

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о полезных свойствах яблок.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что больше всего полезных веществ, в том числе бета-каротина, содержится в яблоках с красной, жёлтой и оранжевой кожурой.

«Бета-каротин является хорошим антиоксидантом. Это действительно хороший протектор. Он оказывает комплексное благотворное воздействие на наш организм, в частности, положительно влияет на зрение, мозг и сосуды», — отметила эксперт.

Как пояснила Макиша, в зелёных яблоках тоже много полезных витаминов и микроэлементов, но в них меньше бета-каротина, поэтому такие плоды могут употреблять люди, склонные к аллергии.

Ранее, как сообщало URA.RU, врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рекомендовала людям с болезнями желудочно-кишечного тракта не употреблять красную икру.