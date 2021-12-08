В Севастополе рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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Первая городская больница Севастополя сокращает число мест для пациентов с COVID-19.
В Севастополе рассказали о ситуации с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • Reuters

Как уточняет ИА SevastopolMedia, к прежнему режиму работы вернулись кардиологическое и другие отделения медучреждения.

Отмечается, что с начала декабря заболеваемость COVID-19 в регионе начала снижаться. В настоящее время в городе развёрнуто 759 коек для заболевших коронавирусом, коечный фонд заполнен на 74%.

Между тем стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 445 случаев COVID-19 за сутки, передаёт newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова. Из местных больниц выписан 371 человек.

С начала пандемии в крае заболели 116 508 жителей, вылечились — 87 676.

Ранее доктор биологических наук вирусолог Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».

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