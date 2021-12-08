В Тверской области зарегистрировали 360 случаев COVID-19 за сутки

В Тверской области зарегистрировали 360 случаев коронавируса за сутки, выздоровели при этом 406 жителей.

Как пишет tverigrad.ru, всего в регионе заболели 91 309 человек, из больниц выписаны 80 111.

Наряду с этим, стало известно, что Удмуртии выделили средства из межбюджетных трансфертов на оказание медпомощи пациентам с COVID-19, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики. Всего регион получит более 695 млн рублей.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».