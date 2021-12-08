В Томской области выявили 225 случаев COVID-19 за сутки

В Томской области выявили 225 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Общее число заболевших достигло 57 647. Из больниц выписан 41 851 человек, включая 229 за минувшие 24 часа.

Между тем стало известно, что в Санкт-Петербург доставили новую партию вакцины «Спутник V». В ближайшее время она поступит в прививочные пункты, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что сделать прививку можно в 185 пунктах на базе поликлиник. Кроме того, в городе работают мобильные бригады.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».