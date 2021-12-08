В Оренбургской области подтвердили 278 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 278 случаев коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 278 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 103 406. Выписаны из больниц 87 588 жителей, включая 334 — за минувшие 24 часа.

Между тем власти Ханты-Мансийска приняли решение продлить дистанционное обучение в школах до 14 декабря, передаёт URA.RU со ссылкой на городскую администрацию. Такие меры приняты в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ среди детей.

Ранее вирусолог доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».

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