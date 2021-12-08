В Чёрном море провёл первые артиллерийские стрельбы новейший патрульный корабль ЧФ

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Экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» провёл первые артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря. Об этом рассказали в пресс-службе флота.
В Чёрном море провёл первые артиллерийские стрельбы новейший патрульный корабль ЧФ
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«Экипаж успешно произвёл проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатомётных комплексов ДП-65», — приводит онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщение.

Ранее в рамках испытаний экипаж корабля вместе с заводской сдаточной командой прошёл обучение особенностям эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем и устройств.

В конце октября новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» в первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.

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