В Чёрном море провёл первые артиллерийские стрельбы новейший патрульный корабль ЧФ

Экипаж новейшего патрульного корабля Черноморского флота «Сергей Котов» провёл первые артиллерийские стрельбы в акватории Чёрного моря. Об этом рассказали в пресс-службе флота.

«Экипаж успешно произвёл проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатомётных комплексов ДП-65», — приводит онлайн-газета «Новый Севастополь» сообщение.

Ранее в рамках испытаний экипаж корабля вместе с заводской сдаточной командой прошёл обучение особенностям эксплуатации, технического обслуживания и практического применения бортовых систем и устройств.

В конце октября новейший патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» в первый раз вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний.