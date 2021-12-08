В Красноярском крае зарегистрировали 766 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае зарегистрировали 766 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Всего в регионе за время пандемии заболели 158 585 человек, вылечились 142 080, в том числе 721 — за минувшие 24 часа.

«Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 53 998 контактных человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 4094 человека. Сняты с медицинского наблюдения за последние сутки 4417», — заявили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 30 752 случая COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление штамма «омикрон» коронавируса.