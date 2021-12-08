В Новосибирской области выявили 399 случаев коронавируса за сутки

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В Новосибирской области выявили 399 случаев коронавируса за последние сутки.
В Новосибирской области выявили 399 случаев коронавируса за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Всего в области заболели 85 895 жителей. Из больниц выписаны 58 394 человека, в том числе 224 — за минувшие 24 часа.

В больницы с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3990 пациентов.

В целом в России за сутки зарегистрировали 30 752 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее вирусолог доктор биологических наук Андрей Летаров прокомментировал выявление случаев штамма «омикрон».

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